Looduskalender Kuhu kaarnad on kadunud?

Käes on külmaseente aeg.

Mul on mure! Kaarnad ehk rongad mu maakodu ümbrusest on kadunud juba alates augustikuust. Varem oli nii, et kui miskit suurema liikumise või jutuga õuepeal toimetama hakkasin, siis kostis kohe „kronk-kronk“ ja Prandsumetsa kaarnapaar oli asja uudistamas.