Taimekaitsevahendite seires leitakse nõuetele mittevastavaid proove rohkem

Taimekaitsevahendite jääkide värske aruanne näitab, et üle-eelmise aastaga võrreldes leiti mullu nõuetele mittevastavaid proove rohkem, kuid see ei tähenda, et meie poelettidel kehvema kvaliteediga kaupa müüakse, lihtsalt kontroll on karmistunud ja võetud proovide arv kasvas 44 protsendi võrra.