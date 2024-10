Kliimasoojenemise mõju Eestis sai tänavu kombainiga maisiteri koristada

Smartfor OÜ põllumajandusnõustaja Kristiina Märs rääkis, et juba teist aastat järjest oli nii soe sügis, et maisiterad said valmis ja nii otsustati proovida, kas tavalise teraviljakombainiga õnnestuks ka terad kätte saada. Esimene mulje on, et kombain sai sellise meie oludes tavatu tööga ilusti hakkama ja ka terade kvaliteet teeb rõõmu.