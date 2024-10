Kunagine Soome meister Marleen meelitas eestlasi hobukünni juurde

„Ega mul väga hästi just välja ei tulnud,“ tunnistas ta ja lisas, et endalegi üllatusena oli see hobuse taga kõndimine paras pingutus. „Võttis isegi hingeldama, aga muidu väga vahva kogemus, hea, et proovisin ära,“ märkis ta, sest hobusega kündmist just väga paljudes kohtades kogeda ei saa. Ainuüksi sellepärast tasus mehe sõnutsi Valgamaalt kohale sõita.