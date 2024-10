Sügis jätkub soojal lainel, kuid jõuluaeg lubab tulla lumine

Tänavune september on pakkus kamaluga rekordeid. Keskonnaagentuuri andmete järgi oli septembris Eesti keskmine õhutemperatuur rekordiliselt kõrge - 15,8 kraadi, ületades 0,2 kraadiga vaid aasta tagasi püstitatud eelmist rekordit. Üheksal päeval tõusis mõnes Eesti seirejaamas ööpäeva keskmine õhutemperatuur üle 20 kraadi ja seda isegi veel kuu keskel.

Ebatavaline on, et kunagi varem pole nii hilja temperatuur tõusnud kuumalaine algust tähistava 27 kraadini. Seni oli kõige hilisemaks kuupäevaks 11. september aastast 1955, nüüd 17. september.

Aga vaatame nüüd, mis edasi hakkab toimuma. Keskonnaagentuuri prognoos ütleb, et homsest suureneb Lääne-Euroopast itta liikuva kõrgrõhuala mõju ja sajuvõimalus on kohatine, kuid 8.oktoobrist taastub madalrõhkkondade liikumine üle Eesti ning ilm on tormine ja vihmane, kuid oktoobri kohta soe – õhutemperatuuri maksimum tõuseb paiguti kuu keskel koguni 17 kraadini.