Kaasaegne tehnoloogia hakkab jälgima põtrade liikumist

Eesti Maaülikooli metsaökoloogia professori Kalev Jõgiste ütles, et Eestis on põdra arvukus viimase kümnendi jooksul drastiliselt vähenenud – kui 2013. aastal hinnati populatsiooni suuruseks 20 000 isendit, siis praeguste andmete järgi on neid alles jäänud ligikaudu 11 000. „Jahimeeste sõnul võib tegelik arv olla isegi vaid 7 000. Niivõrd suur langus nõuab uusi lahendusi põtrade arvukuse taastamiseks ja säilitamiseks,“ sõnas Jõgiste pressiteate vahendusel.