Vaimne pinge murdis: tunnustatud piimatootja teeb põllumajandusega lõpparve

Tunnustatud põllumajandusettevõtja Teet Kallakmaa on otsustanud põllumajandusega lõpparve teha. Peamiseks põhjuseks pidev nöökimine piimahinnaga. "Kevadel sai sellest kõigest siiber, usk murdus lõplikult," sõnab mees. Uuele omanikule annab ta enda sõnul üle tugeva ja toimiva ettevõtte.

Üle 35 aasta piimatootmisettevõtet Metstaguse Agro juhtinud Teet Kallakmaa müüb oma osakud ja väljub põllumajandusest. Viimaseks piisaks selles sai arusaam, et piimaühistu on neile kõik need aastad udu ajanud. Nii tahab ta viimased tööaastad tegutseda teises suunas ilma rohkete alluvate ja suure vastutuskoormata.