Kas keerulised ajad toovad kauaoodatud toiduainete käibemaksu alandamise?

Hartman ütles ka Kuku raadio saatele Maa Elu antud kommentaaris, et on ülioluline, et riik suudaks tagada piisava isevarustatuse taseme. Nii nagu teiste julgeolekuaspektidega tuleb toidu puhul läbi mõelda see, et juhul kui on kriisid, juhul kui lähevad meil piirid kinni, näiteks nagu koroonaajal juhtus, et me siis suudaksime oma riigis toodetuga hakkama saada. See ei juhtu sellel hetkel kui kriis käes on,” peab sellega tegelema juba eelnevalt.