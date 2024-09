Galerii Vändras selgusid Eesti künnimeistrid

Tema sõnul on võistluse eesmärk hoida kündmise traditsioone elus, tuua esile noorte põllumeeste oskused ja näidata, millist kvaliteeti rakendada ka igapäevatöös. „Võrreldes 150 aastat taguse ajaga, mil Vändras toimusid esimesed künnivõistlused, on tehnika ja töö kvaliteet küll palju arenenud, kuid kündmise põhiolemus – maa ja inimese koostöö ning oskusliku töö tähtsus, on jäänud samaks,” lisas Lepp.