Kus asub Euroopa parim mahepiirkond, -linn või -toidukoht?

Parim mahepiirkonna tiitli sai näiteks Lõuna-Savo maakokond Soomes. Selle puhul tõsteti esile, et piirkonnas on loodud 40 aasta jooksul tugev mahekultuur koostöös põllumeeste, teadlaste ja kohalike omavalitsustega. Piirkonnas on 200 mahefarmi ja seal asub ka Soome maheinstituut.