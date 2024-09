Piimahind tõotab väikest tõusu

Kõike eelnevat arvesse võttes on rapsi ja nisu Euroopa börsihinnad stabiliseerunud hinnatasemetel vastavalt 490 eurot tonni eest rapsil ja 250 nisul. Tulevikku vaadates on hinnaootused mõnevõrra konservatiivsemad - rapsi ja nisu 2024. aastalõpu börsihinnaootused on hetkel vastavalt 470 ja 219. 2025. aasta rapsi osas toob tänase info kohalt täiendavat tagasiminekut hinnatasemeni 456 eurot, kuid nisu vastupidiselt taastub tasemeni 231 eurot. “Näeme, et tänane rapsi hinnatase on siiski natuke kõrgemal kui COVID-i eelne tase, nisu hinnatase enam-vähem sama. Seega võime öelda, et vahepealsed hinna ekstreemumid on möödas,” prognoosis Laineste.