Rändekaamera aitab piiluda Matsalu kandis peatuvaid rändlinde

Tiit Hunt rääkis, et rändlindude ränne on juba hoo sisse saanud ja mõne päeva jooksul on rannas näha olnud palju kiivitajaid, suitsupääsukesi ja kuldnokki. Partidest on arvukaim viupart, samuti rändab hulgaliselt piilparte. Rannaniidul nosis veiste kõrval ka väike salk hallhanesid, nende kaagatamist on kuulda igast suunast ja linde on Haeska ümbruses kogunenud juba hulgaliselt.