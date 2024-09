Vabaõhumuuseum tähistab mihklipäeva tasuta sissepääsuga

Mihklipäevaga lõppes eesti rahvakalendris viiekuuline suvi ja algas talvepoolaasta. Traditsiooniliselt on see talurahvale tähendanud põllutööde ja karjaskäimise aja lõppu. Mihklipäeva on ikka tähistatud pidude ja kooskäimistega. Käidi kõrtsis ja mihklilaadal ning selleks päevaks pruuliti õlu. Vabaõhumuuseumi Kolu kõrts on sellel päeval suurepärane koht pere ja tuttavatega kokkusaamiseks.