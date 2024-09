Riik lõpetab karuputke tõrje ja kärbib postiteenust. Kust veel maaelu arvelt kokku hoitakse?

Kui Põhja-Lätis sõites võib kohati näha tohutuid maa-alasid, kus karuputk vohamas, siis Eestis on tänu riiklikult rahastatud tõrjele see ohtlik võõrliik kenasti ohjes hoitud. Nüüd leiab valitsus, et tõrjetöö lõpetamine aitab riigi rahahädast välja.

Foto: Sille Annuk/Pm/scanpix Baltics