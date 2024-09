Õige pea hakkavad puukoolid oma tänavust hooaega lõpetama ja enamasti toob see kaasa aiapidajatele nii ahvatlevate hindadega soodusmüügi, et võimatu on mööda jalutada. Ega peagi, sest üks viljapuu mahub sinu peret aastakümneteks rõõmustama alati veel aeda ära.