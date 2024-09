Maagiline pihlakas passib nii smuutisse kui supi sisse

Oma levialal on pihlakas (Sorbus aucuparia) üks austatumaid puid, peamine talle omistatud võime on maagilise kaitse pakkumine, mistõttu pihlakat istutatakse majade juurde, tema oksi kinnitatakse värava, ukse või kolde kohale ning puidust valmistatakse talismane. Selle põhjus on arvatavalt vilja otsas olev viisnurka meenutav moodustis, mis on Euroopa rahvaste hulgas laialdaselt tuntud nõiamärk.

Pihlakal olevat isegi võime vanureid uuesti nooreks muuta ja vanarahva teada surevat nõeluss kohe ära, kui teda pihlakavitsaga lüüa. Eestlastele on pihlakas olnud visaduse ja sitkuse võrdkuju.

Roosõieliste sugukonda kuuluv pihlakas kasvab kuni 15 meetri kõrguseks. Ta kasvab segametsas, raiesmikul ja metsaservas.

Vilju nimetatakse rahvapäraselt marjadeks, kuid botaaniliselt on need õunviljad. Vägevast mainest hoolimata kasutatakse siiski pihlakamarju tervise tarbeks suhteliselt vähe. Pärimustekstide kohaselt on pihlakamarjadest abi otsitud esmajoones põletike ja reuma leevendamisel, samuti ainevahetuse korrastamisel. Peale viljade on tarvitatud õisi ja koort.

Laialt on levinud pihlakaga maagilised ravitsemistoimingud.

Viljades sisalduvad vitamiinid, sahhariidid (kuni 8%), sorbitool (kuni 10%) ja parasorbiinhape (0,1–0,3%), mistõttu marjad on toimelt üldtugevdavad, põletikuvastased ning soodustavad uriini- ja sapieritust. Pihlakamarjadel on tugev antioksüdatiivne toime, nii puhastub meie organism paljudest jääk- ja saasteainetest. On märgatud, et pikemaajalisel marjade tarbimisel eralduvad isegi organismi kogunenud raskmetallide jäägid.

Pihlakate mõru maitse, aga ka ärritav toime mao limaskestale tuleneb peamiselt parasorbiinhappest, mis öökülmade saabudes või kuuma mõjul laguneb. Mõru maitse kaotamiseks võib värskeid marju 1–2 ööpäeva leotada 3% keedusoolalahuses ja seejärel loputada kuuma veega.

Pihlakad on tänavu lookas. Foto: Kristel Vilbaste