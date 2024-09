VAADE Päikeseenergia tasub ära

Energeetikateemalistes artiklites on aeg-ajalt esile tõusnud hoiakud, et Eestist on saanud suur päikesepark ja oma paneelidega toodetud päikeseelektri hind jääb alla tasuvuspiiri ning tootmine on hooajaline. See on lühike vaade – arvestamata seda, milline on energiahind 10 aasta pärast, et salvestustehnoloogiad arenevad kiiresti ja praegu on soodsaim aeg päikeseparkide ehitamiseks, kirjutab WiSo Engineering OÜ juhatuse liige Karl Kull