Tallinn Cutlery asutaja Margus Tapupere sõnul võiks igas köögis olla korralik kokanuga ja väiksem nuga koorimiseks. „Üks asi, mida olen nugade müügi ja hooldamise juures aru saanud, on see, et inimeste maitsed on hästi erinevad: millega nad lõikavad, kuidas lõikavad – see kõik on väga erinev,” lausus Tapupere.