Eri tüüpi põlluservades tehtud kimalaste loendused näitavad, et kimalaste arvukus mahepõldudel suureneb, kuid tavapõldudel jääb peaaegu samaks.

"Maa toidab” ei ole lihtsalt sõnakõlks, vaid sellel on sügav sisu. Vaatamata sellele tõsiasjale on põllumajandus mitmeti surve all.