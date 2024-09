Loodusrekordid Kus asub Eesti linnurikkaim linn?

Rekord nr 113. Kõige linnurikkam linn

Eesti kõige linnurikkam linn on Pärnu – kõik teised linnad jäävad sellest maha. Pärnus kohati 2024. aasta kevadel 104 linnuliiki. Teisele kohale jääb Tallinn, kus on kohatud kuni 88 liiki linde, mis iseenesest kõneleb samuti suurte arvude keeles.

Rekord nr 114. Eesti kõrgeim oos

Jääajast sündinud oose on meil suuremaid ja väiksemaid, nad ei hiilga just suure kõrgusega. Ometi saab neist esile tõsta kõrgeima: Tärivere (Iisaku) oos asub ligi 40 km pikkuses Kose-Illuka-Iisaku oosiahelikus, mis oosi jalamilt mõõtes on 47 meetrit üle merepinna.