Augusti vihm vähendas kartulisaaki

Võrumaal kartulit kasvatava Ants Mulla põldudel on kartulivõtt lõppemas. „Augusti alguse suurvesi vähendas sel aastal saaki. Mõned hekatrid 50 hektarist kartulimaast läksid otse randaali alla, sealt polnud midagi korjata, kuid mõned põllud andsid kohati ka head saaki,” kõneles Muld ja lisas, et kartul, mis üles võetud, on õnneks hea kvaliteediga. „Võin oma üle 30aastase kartulikasvatuskogemuse juures öelda, et tänavune on täitsa keskmiselt hea aasta,” sõnas ta.