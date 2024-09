VAADE Maalaste liikumisvabadus väärib paremat kaitset

Tallinna linnavolikogu liige Jaanus Riibe on oma vastuses (8.9.2024, Postimees) valinud tooni, mis varjamatult alavääristab nii maal elavaid inimesi kui ka nende elementaarseid elulisi vajadusi. Probleem on laiem kui pealinna ühe linnavoliniku sõnarahe – empaatiavõimetus saadab sünge varjuna kogu diskussiooni, mis on seotud linnade ligipääsetavusega.

Maal elavad inimesed on ühiskonna täieõiguslikud liikmed. Mõistan linnaisade eesmärki vähendada liikluses autode osakaalu. Mõned aastad Tartus elades oli mu peamine liikumisvahend jalgratas, kui kõikidest valikutest kõige mugavam ja mõnusam. Linna kasutavad aga ka inimesed, kes tulevad maalt või eeslinnadest. Kuskil jookseb mõistlikkuse piir, millest alates on isiklik auto kõige ökonoomsem, otstarbekam ja keskkonnasõbralikum liikumisvahend. Seda piiri teab vaid iga perekond ise. Inimesi tuleb nende valikutes usaldada, mitte seada mõne linnapoliitiku kitsast erihuvist tingitud piiranguid liikumisvabadusele.

Just see viimane tendents on murettekitav, kuna linnaplaneerimises kiputakse tagamaa elanikele ligipääsetavuse võimaldamist tülika asjaoluna eirama. Oma seisukohti toetatakse nii näidetega põhjamaadest kui ka kliimapopulismiga. Seejuures unustatakse, et kasvõi rattaliikluse unelmate maal Taanis (ilma irooniata) on jalgrattakultuur ja seda toetav taristu välja kujunenud saja aasta jooksul, käsikäes ühiskonna tervikliku sotsiaalmajandusliku arenguga.

Linnade forsseeritud demotoriseerimine viib aga loomuliku arengu tasakaalust välja. Tagajärjed hakkavad avalduma tagasilöökides muudel elualadel: kultuuris, ettevõtluses, ühiskonnaliikmete kaasatuses.