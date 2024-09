Mahepäeval valiti parimaid mahetoite

Viieteistkümnendat korda toimuvale konkursile esitati tänavu 50 toodet 28 ettevõttelt. Toiduspetsialistidest žürii kogunes konkursi patrooni Angelica Udekülli taktikepi all, et valida välja parimatest parimad. Kõik mahetoidu huvilised saavad oma lemmiktoodetele hääle anda novembris Maheklubi Facebooki lehel.

Sel aastal täitub Eesti mahepõllumajandusel 35 aastat. „35 aastaga on nii mahetootmises kui ka -töötlemises toimunud suur areng – põllumajandusmaa poolest oleme Euroopa tippude hulgas ja ka töötlemise poolel on areng märkimisväärne,“ ütles konkursi korraldaja Airi Vetemaa Mahepõllumajanduse Koostöökogust. „Enamasti on mahetöötlejate puhul tegu väikeettevõtetega, kes rikastavad meie toidulauda eripäraste ja sageli käsitöönduslike kõrge kvaliteediga mahetoodetega,“ tõi Vetemaa välja.