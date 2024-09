Kahju kannatanud põllumehed saavad euroliidult üle 3 miljoni euro toetust

Komisjon tegi täna ettepaneku eraldada Eestile ja veel neljale liikmesriigile (Bulgaaria, Itaalia, Rumeenia ja Saksamaa) põllumajandusreservist kokku 119,7 miljonit eurot, millest Eesti saab 3,3 miljonit. Toetus on mõeldud põllumajandustootjatele, keda on negatiivselt mõjutanud selle aasta kevadel ja varasuvel esinenud erakordselt ebasoodsad ilmastikutingimused ning kes on kaotanud osa oma toodangust ja selle tulemusena ka sissetulekust. Liikmesriigid võivad toetussummasid omakorda täiendada kuni 200% ulatuses riiklikest vahendistest.