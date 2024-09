LOODUSKALENDER Suvi on läbi, elagu vananaistesuvi!

Ma igal aastal imestan, kuidas linnud teavad, millel rändele asuda. Ja kuigi bioloogina on mulle õpetatud, et nad asuvad rändele siis, kui toitu jääb väheks ja seda põhjustab just madal temperatuur, mis halvab taimede kasvu ja peidab putukad, on nähtav lindude ränne midagi müstilist.