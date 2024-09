PILDID Euroopa põllumajanduse tulevikutegijad panevad end Säreveres ja Olustveres proovile

Järvamaa kutsehariduskeskuse põllumajanduse valdkonna juhtõpetaja Aive Kupp selgitas, et Säreveres ja Olustveres toimuvad võistlused kannavad AgroChallenge 2024 nime. See kõik toimub Euroopa erinevaid kutseõppeasutusi ühendavad EUROPEA egiidi all. „Eestis toimuvad need võistlused esmakordselt,” avaldas ta. „Üldse on need võistlused kavas seitsmendat korda. Neid korraldavadki külakorda erinevad riigid.”