Maailmakoristuspäev Metsa jõuab tonnide viisi prügi

Riigimets kuulub meile kõigile, paraku tähendab see paljude jaoks seda, et sinna võib oma prügi sokutada. Sel aastal on riigimetsast ära koristatud 150 tonni prügi, mis tähendab, et inimesed on vedanud ligi 15 veoautokoormatäit prügi jäätmejaama asemel metsa.