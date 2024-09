Maal elab kõige rohkem selles vanuses mehi ja naisi

Statistikaameti analüütik Helena Maarja Lainjärv tõdes, et viimase kümne aasta jooksul on maalistes piirkondades elava rahvastiku osakaal langenud 31 protsendilt 29-le.

Kümne aasta jooksul on mõningates vanusegruppides elanikke siiski ka lisandunud. „Kõige rohkem on maalistes piirkondades kasvanud 65-aastaste ja vanemate arv, keda on võrreldes kümne aasta taguse ajaga 11,4% enam. Lisaks elab maalistes piirkondades rohkem 0–14-aastaseid, keda on varasemast 7,4% enam,“ ütles Lainjärv