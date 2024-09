Koroona kimbutab, kas tohib minna kooli ja tööle?

Perearst Le Vallivi rääkis, et praegu käsitletakse Covidit kui harilikku viirushaigust ja selle kahtluse korral ei pea testi tegema. “Kui siiski testitakse ja test on positiivne, tuleb hinnata enesetunnet ja riske. Kui haigestunu töötab näiteks hooldekodus või haiglas, on mõistlik koju jääda,” ütles ta.