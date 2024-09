Olustverest saab laupäeval nautida põnevaid hoidiseid ja künnisporti

„Hoidistamine on eestlaste jaoks midagi enamat kui lihtsalt traditsioon – see on loominguline protsess, kus vanad lemmikud kohtuvad uute maitsetega. Sel aastal on messil taas palju uut ja põnevat, muidugi ka armastatud „VIP hoidis 2024“ konkurss, kus tuntud žürii valib välja aasta parima maitseelamuse. Ootame kõiki osa saama Olustvere elavast sügismeeleolust ja toidukultuurist,“ ütles Pastak.