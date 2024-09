Värske leib tervitab maale kolinud peresid laupäeval üle Eesti

Maal elamise päeva peakorraldaja Krista Pegolainen-Saar sõnas, et Eestis seondub kodu loomine ikka soolaleiva toomise traditsiooniga kas naabrite või kogukonna poolt. „Kui kodu on olemas ja soolaleib peetud, siis on ka oma juured juba maas,” selgitas ta, miks järjekorras juba kuuenda taolise päeva avaüritusel üheskoos leiba tehakse.