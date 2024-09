Põllumees Maximus võitis tõuloomanäituse publiku südame

Bulitko tõdes, et kuna loomade ja lindude ühiseid näituseid korraldatakse Eestis väga vähe, oli pea​ltvaatajatele hariv näha ja tutvuda nii suure väljapanekuga. Samuti said loomakasvatajad ja -aretajad omavahel muljeid jagada.

"Tänan kõiki loomakasvatajaid, kes oma loomi näitusel esitlesid. Nende igapäevane pingutus ja hool on üles kasvatanud suurepäraste tõutunnustega loomad. Näitus Tõuloom 2024 andis kinnituse, et meie tõuloomakasvatus on maailma tasemel ja oleme arvestatavad partnerid rahvusvahelistel turgudel," kiitis Bulitko.