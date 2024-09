Maal elamise päeval avab oma uksed 19 maavalda

“Maal elamise päeval osalemine annab võimaluse suhelda kohalike kogukondade juhtidega ja tutvuda maaelu igapäevaeluga. Samuti on võimalik seada sammud kohtadesse, kuhu muidu ei satu, näiteks erinevad suured ettevõtted avavad oma uksed just Maal elamise päeva raames. Samuti tutvustatakse paljudes valdades võimalusi töötamiseks ja elukoha leidmiseks,” ütleb peakorraldaja Krista Pegolainen-Saar ja lisab, et kõige olulisem on Maal elamise päeval omavahel tutvuda ning kuulda lugusid inimestelt, kes on hiljuti kolinud linnast maale ja leidnud seal oma koha. "Need lood on hindamatu väärtusega kogemustepagas täis tarkust ja nippe, et saada see viimane vajalik tõuge maaelu alustamiseks."