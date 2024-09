Olustvere künnivõistlusel toimub esimest korda ka ennustusvõistlus

Kui Eesti künnimeistrivõistlused 2021. aastal taas Olustveres toimusid, tegime Helme mehe Tarmo Tammega korraldajatele ettepaneku lisada uus klass ehk T-25 traktorid. Elmut Lehiste ja Riho Kala Olustverest olid kohe sellega päri. Et ikka osalejaid jaguks, läksime ka ise Tarmoga kündma.

Tänaseks on peetud 4 võistlust 53 osaluskorraga. Viimane neist toimus künni MM-ga samal ajal Rõhul Tartumaal. Seal võitis vanim künnimees, 76-aastane Mihkel Tattar. Varasemad võitjad on olnud Toivo Sepp, Allan Mölder ja Keit Uusen.

T-25 künnivõistluste peakohtunik on algusest peale AS Vändra juhataja Margus Lepp. Tänu tema tasakaalukusele ja rahulikkusele ning kündjate entusiasmile on osavõtjate ring jõudsasti laienenud.