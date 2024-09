Maaülikooli mesinduskonverents toob Eestisse oma ala tipptegijad

Konverentsi peakorraldaja, Eesti Maaülikooli taimetervise õppetooli teadur Risto Raimets sõnas, et konverentsil jagatakse väga erinevate teadustööde tulemusi, mis on vähegi tolmeldajatega seotud. „Jutt ei käi ainult meemesilastest, vaid suur osakaal on ka looduslikel tolmeldajatel – kimalastel, erakmesilastel jne. Lisaks on meil kohal ka märkimisväärne hulk mesinikke, kes teadustöödest saadavat informatsiooni ka päriselt oma mesilates rakendavad," kommenteeris Risto Raimets.