Looduskalender Sügis on erakordselt jõhvikarohke

Jõhvikasüda. Sel aastal on erakordselt hea jõhvika-aasta, nii et vitamiine täis marju peaks leidma kõik soovijad.

​Sibin-sabin, sibin-sabin keerutab üks pisike roheline linnuke mu aknaaluses põõsas. Ja tasub tal vaid kõrgemale oksale jõuda ja „silk-solk“ öelda, kui mõistan, et see on väike-lehelind.