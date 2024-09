Pühapäeval saab uudistada, kuidas viljast valmib leib

Ürituse korraldaja Kerti Sönmez selgitab, et traditsiooniline leivapäeva üritus on sellel aastal kantud kultuuririkkuse aasta vaimust. "Eesti kööki on mõjutanud kohalikud olud ja ajalugu, aga kindlasti ka kultuurikontaktid ja suhted lähemate ja kaugemate naabritega. Selle aasta üritusel uurime, kuidas on eesti kööki kuuluvad toidud meie lauale jõudnud," ütleb Sönmez.