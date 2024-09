Seenemets rõõmustab rikkaliku saagiga

Siim Hani rääkis aga, et Põlvamaal on seeni nii palju, et ta läks lausa tünniga metsa, aga saak tuli nii suur, et tünni ei jõudnud muidu välja tassida, kui tuli sellele sang juurde mõelda. Lahenduseks läks sõjaväe soe pesu ehk püksid jalast ja sang oligi olemas. „Seened selga ja metsast välja,” muheles mees. „Kokku tuli 54 kilo.”