Noortalunikud saavad nädala jooksul toetust taotleda

Toetus on mõeldud noortele mikro- ja väikeettevõtjatele, kes alustavad esmakordselt oma põllumajandusliku tegevusega või noortele ettevõtjatele, kes võtavad üle vanema või vanavanema toimiva põllumajandusettevõtte. Noor ettevõtja on erialase hariduse ja töökogemusega kuni 40-aastane isik.

Kuna toetuse maksimaalne võimalik summa on suurenenud 100 000 euroni ja tegevuste tegemiseks on aega vaid 30. septembrini 2025, siis rõhutab PRIA arengutoetuste osakonna teenusejuht Katrin Märss, et toetuse taotlejad mõtleksid kõik äriplaani tegevused kindlasti väga täpselt läbi, arvestades, et need oleks võimalik ettenähtud aja jooksul tõesti ka ellu viia.