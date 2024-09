Augusti lõpus andis 74aastane mees kella poole kolme paiku päeval häirekeskusele teada, et on Alutaguse vallas metsas eksinud. Mehega suheldes tuli välja, et ta oli sõitnud autoga metsatukka, mis tundus varasemast tuttav, ent nüüd on ta segaduses ega tea, kus asub. Kuna metsas oli levi halb ning ka mobiiliaku hakkas peagi tühjaks saama, oli inimese elu ohus ning oli vaja kiiresti reageerida. Õnneks leiti mees tubli teenistuskoera abiga.