Loodusrekordid Eesti vanim rebane jõudis väga väärikasse ikka

Rekord nr 111. Suurim hallhaigrukoloonia

Eesti suurim hallhaigrukoloonia asub Pärnumaal Võistes ja koloonia on näinud aastakümnete jooksul erinevaid aegu: 1990. aastatel pesitses seal koguni kuni 550, tänapäeval ligikaudu 300 paari. Pesade arvu poolest on see nüüdki esikohal, asub sobivate toitumiskohtade keskpaigas. Teise ja kolmanda koha omanikud jäävad pesade arvu poolest kaugele maha.