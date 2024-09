Testi, kas tunned nende lindude hääli

Testis kasutatud häälte puhul on kasutatud tuntud jahinduskoolitaja Arvi Lepiski poolt salvestatud materjaliga. Tema sõnul on tegemist testmaterjaliga, mille abil saab oma teadmisi jahilindude häälitsuste osas värskendada, aga ka õppida. „Jahimees võiks ja peaks ära tundma jahilinde mitte ainult välimiku, aga ka nende häälitsuste järgi. Seda eesmärki koostatud kogumik täidabki,“ vahendas selts Lepiski mõtteid.

EJS-i tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on uue kokku pandud helimaterjali puhul tegemist väga tänuväärse tööga. „Jahimehed on head praktilise looduse tundjad ja selle tagab nii praktiline tegevus kui ka pidev enese täiendamine teoreetiliselt. See materjal on eelkõige mõeldud noorjahimeestele, aga sobib ideaalselt ka kõigile teistele, et oma teadmisi lihvida,“ sõnas Korts.