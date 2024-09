Maaelu Teadmuskeskus kutsub nõustajaks õppima

Selleks on METKi koolitus- ja nõuandeteenistus käivitanud nõustajate järelkasvu arendamise koolitusprogrammi.

"Katmata on mitmeid olulisi nõustamisvaldkondi, eriti seoses ees ootavate digi- ja roheväljakutsetega. Samuti puuduvad nn innovatsiooninõunikud, kes viiksid omavahel kokku teadlased, nõustajad, ettevõtjad,“ sõnas koolitus- ja nõuandeteenistuse juhataja Leho Leis. „Koolitusprogrammiga soovime suurendada nõuandeteenuse kättesaadavust, aktiivsete nõustajate hulka ja nõuandeteenuse nõustamisvaldkondi. Ootame kandideerima nõustamise tööst huvitatud inimesi, kes soovivad oma teadmisi ja kogemusi ettevõtjatega jagada ning meeldib inimestega suhelda. Neil peab olema omandatud kutse- või kõrgharidus. Soovituslik on ka 3-aastane valdkondlik töökogemus."

Koolitusprogrammis on tähelepanu all uuenduslikkus, elulähedus, suunatus erialakompetentsidele ning nõustajate individuaalsetele vajadustele. Märkimisväärsel kohal on praktiline õpe koos kogemuste jagamise, ühiste õppereiside ja ettevõtete külastustega.