Proovi järele: Türi naine pakub salsa verde tegemiseks tomatillosid

Et tütar kaugel ja kodumaal koduseid tarvitajaid vähe, on naisel kurb vaadata, kuidas tomatillod lihtsalt kasvuhoones maha kukuvad ja kasutust ei leia. Kuigi kasvama sai pandud ainult paar taime, on nad väga saagirohked. Nii annaks Savelli heal meelel tomatillosid kellelegi, kes neist väärt kastet teha tahavad. Teised füüsalid, maasika- ja ananassi omad, on maitselt magusad, ja neid korjab ja hoiab ta lastelaste jaoks.