Pokémon GO mäng annab võimaluse koguda tervisesamme ja tutvuda nii kodu- kui välismaal põnevate turismiatraktsioonidega. Erinevalt linnast on maal PokéStopi tegijatele tööpõld lai.

Kas usuksite, kui teie mees või naine ütleb välja minnes: "Lähen Pokémon​e püüdma!" Kuid just nii see võibki olla. Näiteks Janne Mikkiver, kes töötab päevad läbi arvuti taga, kasutab iga võimalust selleks, et oma päevased kümme tuhat sammu täis saada just perega Pokémone jahtides.