Majaomanikud unustavad sügisel sageli ühe töö tegemata

Parim aeg oma fassaadi hooldamiseks on vara sügisel või siis kevadel.

Fassaadiettevõtete kogemus näitab, et valdav enamus koduomanikest ei hoolda regulaarselt oma hoone fassaadi. Parimal juhul kantakse üle aastate peale uus värvikiht. Korrapärase hooldusega püsiks fassaad aga aastaid kauem ning õige hetk selleks on just lähenemas.