Loodusrekordid Kas tead, kus asub Eesti suurim seenekogu?

Rekord nr 109. Eakas kormoran

Vanuselt kaheksas lind Eestis on kormoran, kes rõngastati 14. augustil 1989. aastal Tondirahul ja taasleiti 9. oktoobril 2014. aastal Montenegros. Linnu vanuseks jäi 25 aastat, 1 kuu ja 24 päeva. Keskmise suurusega linnu kohta on see kõrge eluiga.

Rekord nr 110. Eesti suurim seentekogu

Eesti suurim seentekogu asub Eesti Maaülikoolis – kogus on mükoloog Kadri Pärteli sõnul ca 200 000 kuivatatud seeneeksemplari. Eestis on ka mitmeid erakogusid, kuid need on suurimast, maaülikooli kogust väiksemad.