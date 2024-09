Looduskalender Põhjavesi on ohus, mõõtke ära oma koduallika sügavus

Just udu ja külm maapind ongi need, mis üdini tungivad ja ütlevad – hilissuvest sai äkki sügis. Aga nii nagu ikka Eestimaal, aegajalt hakkab nüüd sekka viskama vananaistesuve paarikümneseid temperatuure, aga juba praegu võib öelda, et suvi on pöördumatult selleks aastaks möödas.