Eesti toidu kuu algab homme Haapsalu gurmeeturuga

Haapsalu gurmeeturu korraldaja ja MTÜ Kodukant Läänemaa tegevjuht Liis Moor sõnas, et neil on suur au oma üritusel avada juba pika ajalooga Eesti toidu kuu, kuna kahe sündmuse eesmärk on sama − tõsta eestimaalaste teadlikkust kohaliku toidu mitmekesisusest ja võimaldada otsekontakte tootjate ja tarbijate vahel.

„Septembris on eestlaste toidulaual kõige rikkalikumalt kohalikke saadusi, nii et on parim aeg sellest kõigest oma pere või sõpradega rõõmu tunda ning head-paremat talveks varuda,“ rääkis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi biomajanduse asekantsler Madis Pärtel.

Lisaks kohalike maitsete nautimisele ja siseturismi hoogustamisele on üritusel ka sügavam mõõde. „Eesti toidu kuuga soovime suunata inimesi mõtestama oma tarbimist ja näidata kohalikku toidukultuuri ja toidutootmist kogu selle rikkuses ja mitmekülgsuses. Kui tarbime toitu, mis on kasvatatud meie lähipiirkonnas, siis vähendame toidu keskkonnajalajälge, panustame Eesti majandusse ning mitmekesise toidutootmise arengusse maapiirkondades, mis on oluline toidujulgeoleku tagamisel,“ selgitas Pärtel.

Tänavu on Eesti toidu kuu programmis rekordarv üritusi – ligikaudu 50 toiduga seotud sündmust Eestimaa eri nurkades, mis aitavad hoida eri piirkondade toidutraditsioone, näiteks Saaremaa toidufestival, hiidlaste sügislaat, Põhja-Eesti avatud triiphoonete ja aedade päev, Karksi-Nuia meefestival, Võrtsjärve angerjafestival ning paljud teised põnevad piirkondlikud üritused.

„Oleme tänulikud kõigile sündmuste korraldajatele ja toidutootjatele, kes on Eesti toidu kuu üles leidnud. Hea meel on tõdeda, et külastajate seas on huvi aasta-aastalt järjest kasvanud: kui 2021. aastal võttis Eesti toidu kuu üritustest osa üle 50 000 inimese ja 2022. aastal üle 85 000, siis möödunud aastal külastas sündmuseid juba rohkem kui 120 000 inimest,“ jagas Madis Pärtel.

Eesti toidu kuud korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Ürituste kava ja lisainfot leiab veebilehelt www.eestitoit.ee ning Facebookist.