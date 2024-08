Avati kalade kudemistingimuste parendamise toetuse taotlusvoor

"Inimtegevuse tõttu on paljude kudemisalade kvaliteet halvenenud, nende pindala vähenenud ja paljud on täiesti hävinenud," rääkis regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartman. "Sellest meetmest toetatavatel tegevustel on otsene hea mõju looduskeskkonnale, kuna need aitavad kaasa kalavarude taastumisele ning parandavad vee-elustiku seisu üldisemalt. Kui suudame jõgedes ja lahtedes kalade liikumise ja kudemise tingimusi parandada, siis suurendab see kalade taastootmisvõimet ning see hea mõju võimendub aja jooksul."